Відомий американський гросмейстер Хікару Накамура організовує турнір "Jokers Gambit".

Точні дати проведення змагання наразі невідомі, але це точно буде благодійна подія. Переможець не отримає грошей, лише пам’ятний приз.

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Участь в турнірі підтвердили: Даніель Неграну, Федір Хольц, Кріс Манімейкер, Лів Борі, Даніель Дворес, Метт Стейплс та інші.

Попри те, що чимало людей професійно займаються обома інтелектуальними видами спорту, спільні турніри почали організовувати не так давно. Наприклад, Даніель Негреану бере участь в аматорському турнірі "Pog Champs".

Нагадаємо, наприкінці минулого року в Україні відбувся грандіозний турнір "Гра королів". Спершу учасники заробляли бали грою в шахи, а потім в покер. Чемпіоном став доволі відомий гросмейстер Олександр Шиманов.