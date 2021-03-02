Не секрет, що чимало топових шахістів часто грають в покер. Тому не дивно, що й терміні "кочують" з одного спорту в інший.

Багато шахістів зізнавалися, що коли грають в бліц та рапід, то часто блефують: роблять агресивні, але слабкі ходи, аби налякати суперника, в якого мало часу на роздуми.

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Інший спільний термін в інтерв’ю каналу Crestbook повідомив російський гросмейстер Володимир Федосєєв. Він сказав, що за дошкою шукав «аути для підсилення», тобто ходи, які зможуть покращити його позицію.

Це покерний термін, тому не дивно, що шахіста відразу запитали про його успіхи в картярській грі:

Я дуже багато грав з 2015 по 2017 роки. З перемінним успіхом: інколи дуже вдало, інколи ні. Насправді, більше бавився, але отримав базові знання про гру: про Омаху, про Холдем й про інші. Потім грати перестав, але, ймовірно, ще колись в покер повернуся. Тому що гра мені подобається.

Також росіянин зізнався, що свій нік "Bigfish1995" він вигадав зокрема й через любов до покеру.