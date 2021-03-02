Не секрет, что многие топовые шахматисты часто играют в покер. Поэтому неудивительно, что и термины "кочуют" из одного спорта в другой.

Много шахматистов признавались, что когда играют в блиц и рапид, то часто блефуют: делают агрессивные, но слабые ходы, чтобы напугать соперника, у которого мало времени на размышления.

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Другой совместный термин в интервью каналу Crestbook сообщил российский гроссмейстер Владимир Федосеев. Он сказал, что за доской искал "ауты для усиления", то есть ходы, которые смогут улучшить его позицию.

Это покерный термин, поэтому не удивительно, что шахматиста сразу спросили о его успехах в карточной игре:

Я очень много играл с 2015 по 2017 годы. С переменным успехом: иногда очень удачно, иногда нет. На самом деле, больше забавлялся, но получил базовые знания об игре: об Омахе, о Холдеме и о других. Потом играть перестал, но, вероятно, еще когда-то в покер вернусь. Потому что игра мне нравится.

Также россиянин признался, что свой ник "Bigfish1995" он придумал в частности и из-за любви к покеру.