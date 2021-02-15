Звездный канадский покерист успешно дебютировал в новом для себя виде спорта.

После громкого и довольно унизительного фиаско в хедз-ап поединке против Дага Полка Даниэль Негреану решил попробовать себя в другой интеллектуальной игре. Получилось очень неплохо.

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Он дебютировал в турнире PogChamps. Соревнование имеет солидный призовой фонд — 100 тысяч долларов, но участие в нем принимают любители, стримеры с низким рейтингом и соответствующим уровнем игры.

Первым соперником Даниэля стала стример "Pokimane". Она признавалась, что почти не умеет играть в шахматы.

Негреану заявлял, что заготовил стратегию игры как белыми, так и черными фигурами, но все равно очень волнуется. В конце концов старания канадца оказались небесполезными и он уверенно выиграл матч со "сухим" счетом — 2:0.

Отметим, что за этим противостоянием в прямом эфире следили около ста тысяч человек. Комментаторами были известные шахматисты Хикару Накамура и Александра Ботез. Напомним, что кроме стримеров в турнире принимают участие рэпер Logic и звезда сериала "Офис" Рэйн Уилсон.