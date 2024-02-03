Звезда покера Даниэль Негреану провел провальный 2023 год с профессиональной точки зрения. Канадец проиграл более 2 миллионов долларов за сезон. А все потому, что не придерживался ключевых правил этой непростой профессии. Каких именно, рассказывает Бенджамин "bencb789" Ролле – известный покерист, стример и основатель успешного учебного курса.

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Отдыхайте от игры

Каждая работа требует соответствующего отдыха, покер не исключение. Интенсивный гринд, конечно, может принести серьезное пополнение банкролла, но длительные сессии в конце концов приведут к истощению. Уставший покерист теряет концентрацию, а затем может принимать несвойственные ему решения. Это в свою очередь ведет к неизбежным потерям. Не забывайте также о ментальном и физическом здоровье – чередуйте рабочие часы с занятием спортом и уделяйте достаточно времени семье и друзьям.

Меньше интернета и соцсетей

Этот совет, конечно, касается прежде всего онлайн-игроков, которые и без того проводят достаточно времени перед монитором компьютера, или дисплеем телефона. Согласно многочисленным исследованиям, активная деятельность в соцсетях пагубно влияет на нервную систему – накапливает негативные эмоции, вызывает тревоги и раздражение. Для игрока в покер, как и представителя любой другой профессии, такой "багаж" будет лишним. И мы уже молчим о потерянном времени, которое можно использовать для более полезных вещей – смотрите пункт 1.

Фильтруйте свои турнирные предпочтения

Для МТТ-регуляров крайне важен рациональный гейм-селект. Ищите турниры, где много любителей и плавные структуры, не акцентируйте свое внимание на призовом фонде. Это поможет вам придерживаться грамотного банкролл-менеджмента и сэкономить время и средства. В 2024 году, к счастью, есть немалый выбор покер-румов, кроме того, своими советами, где играть делятся немало специалистов.

Искусство вельюбета

Один из главных приемов, который может дать серьезный профит, – умение добирать из соперников. Имеем в виду вельюбет – ставку, которая приносит максимальную выгоду. Здесь, конечно, нужно учитывать несколько аспектов – правильная оценка силы собственной руки, позиция, нотсы на соперника итд. Чтобы прокачать этот скилл, не помешает хорошо попрактиковаться и обратиться за учебными советами к специалистам, которых в интернете сейчас есть в изобилии.

Прокачивайте умение ICM, пользуйтесь покерными софтами

Умелое применение и понимание ICM-концепции – один из залогов успеха в турнирном покере. ICM (Independent Chip Model) простыми словами – определение стоимости каждой фишки с проекцией на призовой фонд турнира. Именно от этого нужно "танцевать" на разной стадии турнира, отталкиваясь от глубины собственного стека, и принимать соответствующие решения на бабле, предфиналке, или финальном столе. Здесь вам помогут различные покерные софты, которые быстро подсчитают и подскажут, какую опцию действия следует выбрать в той или иной ситуации.

Покерсит и тренер Бенджамин Ролле также поделился советами, как принимать "героические" решения в турнирном покере.