Если вы занимаетесь покером профессионально, будьте готовы не только к серьезным инвестициям, но и перманентным психологическим нагрузкам, которые нередко приводят к настоящему эмоциональному кризису.
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Покерист Ник Ховард основательно подошел к изучению этого вопроса, опросив 1000 коллег по цеху. Американец вывел 5 причин, которые чаще всего выводят игроков из равновесия, а иногда заставляют завязать с любимым занятием. Если и с вами такое случалось, пригодятся советы от профессионалов.
Эмоциональное выгорание от того, что игра становится слишком скучной
- Попробуйте другие виды покера. Комбинируйте игру онлайн и оффлайн, меняйте локации для игры. Отвлекитесь на другие сферы деятельности.
Месяц за месяцем в минус
- Не забывайте, что даунстрики – это часть профессии. Наберитесь терпения, играйте в свою игру и успех придет.
Ник Ховард / Фото PokerNews
Длительный период профессионального застоя, касающегося уровня игры
- Будьте настойчивы, много работайте над игрой, изучайте новые стратегии. Если не удается, попытайтесь хотя бы на короткое время пойти вниз по лимитам.
Пробелы в других областях через занятия покером
- Составьте график под каждое дело и старайтесь рационально использовать время. Если нужно, снизьте профессиональную интенсивность, но имейте в виду, что порой придется жертвовать личным ради успехов в игре.
Погоня за статистикой, которую не могу достичь
- Составьте карту своих целей и систему отчетности. Создайте стабильную систему принятия решений в игре. Выделите дополнительное время для обучения, или наймите тренера.