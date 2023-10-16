Если вы занимаетесь покером профессионально, будьте готовы не только к серьезным инвестициям, но и перманентным психологическим нагрузкам, которые нередко приводят к настоящему эмоциональному кризису.

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Покерист Ник Ховард основательно подошел к изучению этого вопроса, опросив 1000 коллег по цеху. Американец вывел 5 причин, которые чаще всего выводят игроков из равновесия, а иногда заставляют завязать с любимым занятием. Если и с вами такое случалось, пригодятся советы от профессионалов.

Эмоциональное выгорание от того, что игра становится слишком скучной

Попробуйте другие виды покера. Комбинируйте игру онлайн и оффлайн, меняйте локации для игры. Отвлекитесь на другие сферы деятельности.

Месяц за месяцем в минус

Не забывайте, что даунстрики – это часть профессии. Наберитесь терпения, играйте в свою игру и успех придет.



Ник Ховард / Фото PokerNews

Длительный период профессионального застоя, касающегося уровня игры

Будьте настойчивы, много работайте над игрой, изучайте новые стратегии. Если не удается, попытайтесь хотя бы на короткое время пойти вниз по лимитам.

Пробелы в других областях через занятия покером

Составьте график под каждое дело и старайтесь рационально использовать время. Если нужно, снизьте профессиональную интенсивность, но имейте в виду, что порой придется жертвовать личным ради успехов в игре.

Погоня за статистикой, которую не могу достичь