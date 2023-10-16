Если вы занимаетесь покером профессионально, будьте готовы не только к серьезным инвестициям, но и перманентным психологическим нагрузкам, которые нередко приводят к настоящему эмоциональному кризису.

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Покерист Ник Ховард основательно подошел к изучению этого вопроса, опросив 1000 коллег по цеху. Американец вывел 5 причин, которые чаще всего выводят игроков из равновесия, а иногда заставляют завязать с любимым занятием. Если и с вами такое случалось, пригодятся советы от профессионалов.

Эмоциональное выгорание от того, что игра становится слишком скучной

  • Попробуйте другие виды покера. Комбинируйте игру онлайн и оффлайн, меняйте локации для игры. Отвлекитесь на другие сферы деятельности.

Месяц за месяцем в минус

  • Не забывайте, что даунстрики – это часть профессии. Наберитесь терпения, играйте в свою игру и успех придет.


Ник Ховард / Фото PokerNews

Длительный период профессионального застоя, касающегося уровня игры

  • Будьте настойчивы, много работайте над игрой, изучайте новые стратегии. Если не удается, попытайтесь хотя бы на короткое время пойти вниз по лимитам.

Пробелы в других областях через занятия покером

  • Составьте график под каждое дело и старайтесь рационально использовать время. Если нужно, снизьте профессиональную интенсивность, но имейте в виду, что порой придется жертвовать личным ради успехов в игре.

Погоня за статистикой, которую не могу достичь

  • Составьте карту своих целей и систему отчетности. Создайте стабильную систему принятия решений в игре. Выделите дополнительное время для обучения, или наймите тренера.