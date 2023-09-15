Один из самых загадочных и одновременно топовых представителей покерного комьюнити, австриец Бен "bencb789" Ролле поделился несколькими советами относительно того, как прокачать хиро-кол и хиро-фолд.

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Какого-либо четкого алгоритма, признается тренер, нет, то есть GTO-симулятор вам здесь не помощник. Однако в конкретных линиях розыгрыша и размерах ставок можно принимать решения, которые будут на дистанции плюсовыми. Вот несколько секретов от bencb789.



Бен Ролле / Фото PokerNews

Позиция

Обычно оппоненты чаще блефуют в средних и поздних позициях за столом, превращая в блеф среднюю пару или А-хай. Следовательно, будучи в ранней позиции, не помешает попытаться переблефовать такого соперника, или нажать на кол со средней по силе комбинации.

Размер ставки

Большое значение имеет размер ставки на каждой из улиц. Например, если оппонент ставит на флопе треть банка, а затем делает еще две небольшие ставки на терне и ривере, у него будет больше блефов, чем если бы на флопе он поставил две-трети пота. Все просто – большая ставка демонстрирует желание соперника как можно скорее выставиться, а значит, сильных рук там будет больше.

Овербет

Овербет на высокой А-хай доске – это всегда признак жадности. Соперник пытается максимально подобрать, по меньшей мере, с топ-парой. Поэтому легко расставайтесь со средним совпадением и не оплачивайте нимат их комбинации.



Бен Ролле / Фото Twitter покериста

Трибет

Оппоненты в трибет-потах блефуют реже. Если на префлопе вас перекрутили, а потом вы получили три ставки на постфлопе, будьте уверены, у оппонента – вероятнее всего монстр. Поэтому никаких хироколов в этой ситуации со слабой оверпарой или просто топ-парой.

Ну и наконец, не забывайте, добавляет Бен Ролле, вы играете против живых людей. Поэтому соперник очень редко в дипране будет рисковать всем своим стеком, чтобы показать свою гордость или банальную глупость. Не зацикливайтесь на солверных решениях, а сосредоточьтесь на слабых сторонах ваших оппонентов и успех придет.