Якщо ви займаєтесь покером професійно, будьте готові не лише до серйозних інвестицій, але й перманентних психологічних навантажень, які нерідко призводять до справжньої емоційної кризи.

До теми Пас – не помилка: цінні "героїчні" поради від зірки покеру

Покерист Нік Ховард ґрунтовно підійшов до вивчення цього питання, опитавши 1000 колег по цеху. Американець вивів 5 причин, які найчастіше виводять гравців із рівноваги, а подекуди змушують зав’язати з улюбленим заняттям. Якщо і з вами таке траплялось, в нагоді стануть поради від професіоналів.

Емоційне вигорання від того, що гра стає надто скучною

Спробуйте інші різновиди покеру. Комбінуйте гру офлайн і онлайн, змінюйте локації для гри. Відволічіться на інші сфери діяльності.

Місяць за місяцем закінчується в мінус

Не забувайте, що даунстріки – це частина професії. Наберіться терпіння, грайте у свою гру і успіх прийде.



Нік Ховард / Фото PokerNews

Тривалий період професійного застою, що стосується рівня гри

Будьте наполегливим, багато працюйте над грою, вивчайте нові стратегії. Якщо не вдається, спробуте бодай на короткий період часу піти вниз по лімітах.

Прогалини у інших сферах через заняття покером

Складіть графік під кожну справу і намагайтесь раціонально використовувати час. Якщо потрібно, знизьте професійну інтенсивність, але майте на увазі, що часом доведеться жертвувати особистим заради успіхів у грі.

Погоня за статистикою, яку не можу досягти