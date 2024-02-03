Зірка покеру Даніель Негреану провів провальний 2023 рік з професійної точки зору. Канадець програв понад 2 мільйони доларів за сезон. А все тому, що не дотримувався ключових правил цієї непростої професії. Яких саме, розповідає Бенджамін "bencb789" Ролле – відомий покерист, стрімер і засновник успішного навчального курсу.

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Відпочивайте від гри

Кожна робота потребує відповідного відпочинку, покер не виняток.Інтенсивний грінд, звісно, може принести серйозне поповнення банкролу, але тривалі сесії зрештою приведуть до виснаження. Утомлений покерист втрачає концентрацію, а відтак може приймати невластиві йому рішення. Це своєю чергою веде до неминучих втрат. Не забувайте також про ментальне і фізичне здоров’я – чергуйте робочі години із заняттям спортом і приділяйте достатньо часу сім’ї та друзям.

Менше інтернету і соцмереж

Ця порада, звісно, стосується насамперед онлайн-гравців, які і без того проводять вдосталь часу перед монітором комп’ютера, чи дисплеєм телефону. Згідно із численними дослідженнями, активна діяльність в соцмережах згубно впливає на нервову систему – накопичує негативні емоції, викликає тривоги і роздратування. Для гравця в покер, як і представника будь-якої іншої професії, такий "багаж" буде зайвим. І ми вже мовчимо про змарнований час, який можна використати для більш корисних речей – дивіться пункт 1.

Фільтруйте свої турнірні вподобання

Для МТТ-регулярів вкрай важливим є раціональний гейм-селект. Шукайте турніри, де багато любителів і плавні структури, не акцентуйте свою увагу на призовому фонді. Це допоможе вам дотримуватись грамотного банкрол-менеджементу і зекономити час та кошти. У 2024 році, на щастя, є чималий вибір покер-румів, крім того, своїми порадами, де грати діляться чимало фахівців.

Мистецтво вельюбета

Один із головних прийомів, який може дати серйозний профіт, – уміння добирати із суперників. Маємо на увазі вельюбет – ставку, яка приносить максимальну вигоду. Тут, звісно, потрібно враховувати кілька аспектів – правильна оцінка сили власної руки, позиція, нотси на суперника ітд. Щоб прокачати цей скіл, не завадить добряче попрактикуватись і звернутись за навчальними порадами до фахівців, яких у інтернеті зараз є удосталь.

Прокачуйте вміння ICM, користуйтесь покерними софтами

Уміле застосування і розуміння ICM-концепції – одна із запорук успіху в турнірному покері. ICM (Independent Chip Model) на хлопський розум – визначення вартості кожної фішки з проекцією на призовий фонд турніру. Саме від цього потрібно "танцювати" на різній стадії турніру, відштовхуючись від глибини власного стеку, і приймати відповідні рішення на баблі, передфіналці, чи фінальному столі. Тут вам допоможуть різноманітні покерні софти, які швидко підрахують і підкажуть, яку опцію дії слід обрати в тій чи іншій ситуації.

Покерсит і тренер Бенджамін Ролле також поділився порадами, як приймати "героїчні" рішення в турнірному покері.