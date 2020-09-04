Покеристы из Украины все чаще занимают высшие ступеньки престижных онлайн-турниров.

Мы уже рассказывали о том, что украинские игроки попадали на финальные столы WSOP 2020 аж 8 раз , а Дмитрий Быстровзоров даже стал обладателем чемпионского браслета.

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Теперь же представители сине-желтого флага взялись за покорение другой престижной серии – Чемпионата мира по онлайн-покеру (WCOOP). Хороший пример соотечественникам решил подать игрок под ником "SoEzForMe". Он стал чемпионом нокаут-турнира по Безлимитному Холдему с бай-ином 109 долларов и впечатляющей гарантией в 1 500 000 долларов.

Такой призовой фонд собрал настоящее килополе желающих откусить свой кусок. В турнире зарегистрировали 19 397 участников, доведя призовые до почти 2 млн долларов! Соревнования были трехдневными и по итогам этого марафона на верхушке оказался именно украинец. SoEzForMe получил 86 000 долларов за первое место и еще 35 000 за выбивание других игроков. Поэтому в сумме он обогатился на более чем 3 миллиона гривен!

SoEzForMe далеко не новичок в турнирном покере. В течение пяти последних лет он стабильно добивался заметных результатов в онлайне, впрочем этот выигрыш стал, безусловно, крупнейшим в карьере, удвоив профит игрока. Теперь SoEzForMe может похвастаться прибылью в 6 миллионов гривен в онлайн-турнирах за 5 лет карьеры покериста.