Джонатан Литтл – американский профессиональный покерист, который выиграл более 7 миллионов долларов за карьеру только в живых турнирах. Впрочем, даже достигнув такого уровня, необходимо постоянно развиваться, чтобы оставаться успешным в этой игре. Поэтому Джонатан поделился важным тактическим умением, которым сам недавно овладел.

Я всегда хорошо ориентировался в том, как играть в базовых ситуациях. Однако я заметил, что довольно часто с хорошей, впрочем точно не натсовой рукой, делаю колл в ситуациях, где соперник готов ставить в банк все свои фишки. Пришлось потрудиться, чтобы убрать это слабое место из своей игры.

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Недавно на турнире с бай-ином 5 000 долларов я, имея большой стек, сделал рейз с АQ и получил два колла. На флопе вышли Q-9-6, что дало мне топ-пару с топ-кикером. Я сделал ставку, чтобы собрать велью из более слабых рук, как то KQ, QJ и так далее. Один из соперников сыграл колом, а другой, после долгих раздумий сделал рейз. Как только он выдвинул свои фишки – я сразу выбросил собственную руку. Проанализировав ситуацию, я решил, что так сыграть мой соперник мог только с сетом или двумя парами. Как оказалось, сет был у обоих оппонентов: шестерки у одного, девятки у другого. Я почувствовал себя гением. Возможно, я будущий Фил Хельмут.

В прошлом я бы точно потерял больше фишек в такой ситуации. Сделал бы колл на флопе, а потом выбросил на терне. Многие же игроки вообще здесь пошли бы в олл-ин с AQ в ответ на рейз. Но когда ты понимаешь, что действительно позади соперников – все остальное не имеет значения. Очень важно научиться выбрасывать сильные руки в таких случаях.