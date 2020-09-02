За свою длительную покерную карьеру Дойл Брансон не отказывался делиться с потенциальными соперниками своим опытом и написал несколько специализированных книг. В своем первом литературном творении "Супер система" американец уделил немало внимания "силовому покеру", который актуален и через 40 лет.

Часто играя на высоких лимитах, Брансон осознал, что чтобы претендовать на хороший выигрыш, не стоит "сидеть в засаде". Однако, в таком случае нужно хорошо изучить оппонентов и найти слабое звено, против которого применение "силового покера" будет наиболее эффективным.

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Однажды Брансон играл в хедз-апе против миллионера из Канады, оппонента, который тщательно фильтровал руки и практически не открывался рейзом. Дойл спешил на встречу и оставил наедине с толстосумом своего товарища, дав четкую установку – "рейзы каждую руку".



Книга Дойла Брансона "Супер система". Фото: pokernews

Эти слова напарник воспринял слишком буквально и практически перекрыл кислород сопернику. Впрочем, такая тактика даже превзошла все ожидания Дойла. Через несколько часов Брансона ждал огромный стек, а разочарованный канадец оставлял стол с пустыми карманами.

Несмотря на всю простоту этого приема, "силовой покер" не является столь эффективным за "длинным" столом. Тем более, что в современном покере агрессивных игроков с широким игровым диапазоном хватает. Впрочем если среди ваших оппонентов нашелся тот, "кто боится собственной тени", "силовой покер" – то, что доктор прописал.