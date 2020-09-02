За свою тривалу покерну кар’єру Дойл Брансон не цурався ділитись із потенційними суперниками своїм досвідом і написав кілька спеціалізованих книг. У своєму першому літературному творінні "Супер системі" американець приділив чимало уваги "силовому покеру", який є актуальним і через 40 років.

Часто граючи на високих лімітах, Брансон усвідомив, що аби претендувати на хороший виграш, не варто "сидіти у засідці". Однак, в такому разі потрібно добре вивчити опонентів і знайти слабку ланку, проти якої застосування "силового покеру" буде найбільш ефективним.

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Одного разу Брансон грав у хедз-апі проти мільйонера із Канади, опонента, який ретельно фільтрував руки і практично не відкривався рейзом. Дойл поспішав на зустріч і залишив на одинці із товстосумом свого товариша, давши чітку настанову – "рейзи кожну руку".



Книга Дойла Брансона "Супер система". Фото: pokernews

Ці слова напарник сприйняв надто буквально і практично перекрив кисень супернику. Утім, така тактика навіть перевершила усі очікування Дойла. Через кілька годин на Брансона чекав велетенський стек, а розчарований канадець залишав стіл із порожніми кишенями.

Попри усю простоту цього прийому, "силовий покер" не є настільки ефективним за "довгим" столом. Тим паче, що в сучасному покері агресивних гравців із широким ігровим діапазоном не бракує. Утім якщо серед ваших опонентів знайшовся той, "хто боїться власної тіні", "силовий покер" – те що лікар прописав.