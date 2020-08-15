Свою покерную карьеру легендарный Дойл Брансон начинал в неспокойные для игры времена. Кроме привычных для покера рисков, игрокам грозил арест, грабеж и даже невыплата выигрыша.

В середине прошлого века покерные регуляры были частыми гостями подпольных клубов, Брансон не был исключением. Наведывались в такие места и представители местных банд, впрочем, отнюдь не ради игры. Один из организаторов подпольных посиделок старикан Дон, натерпевшись от грабежей, ввел у себя правило – приносить на игру не более 20 долларов. Все остальные финансовые расчеты, связанные с солидными деньгами, велись на бумаге.

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Нестандартная покерная сессия оказалась наиболее успешной для хозяина вечеринки. Дон выиграл, пока виртуальных, 20 000 долларов. Дойл Брансон также не зря протирал штаны – 2 000 баксов прибыли. Самым же большим неудачником оказался игрок по имени Фил, который спустил 28 000 долларов.

Расчет договорились провести на следующий день в одной из общественных библиотек. Правда, тот, кому больше всего не зашла игра по новым правилам, не появился. В итоге, все долговые обязательства легли на Дона, которому нововведение обошлось в 8 000 долларов. Больше в гостях у старикашки в долг не играли. Пусть уж лучше грабеж, чем риск не получить выигрыш.