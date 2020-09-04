Покеристи з України усе частіше займають найвищі сходинки престижних онлайн-турнірів.

Ми вже розповідали про те, що аж 8 разів українські гравці потрапляти на фінальні столи WSOP 2020, а Дмитро Бистровзоров навіть став власником чемпіонського браслету.

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Тепер от представники синьо-жовтого прапора взялися за підкорення іншої престижної серії – Чемпіонат світу із онлайн-покеру (WCOOP). Хороший приклад співвітчизникам вирішив подати гравець під ніком "SoEzForMe". Він став чемпіоном нокаут-турніру з Безлімітного Холдему із бай-іном 109 доларів та вражаючою гарантією у 1 500 000 доларів.

Такий призовий фонд зібрав справжнє кілополе охочих відкусити свій шмат. У турнірі зареєстрували 19 397 учасників, довівши призові до майже 2 млн доларів! Змагання були триденними і в підсумку цього марафону на верхівці опинився саме українець. SoEzForMe отримав 86 тисяч доларів за перше місце і ще 35 тисяч за вибивання інших гравців. Тож у сумі він збагатився на понад 3 мільйони гривень!

SoEzForMe далеко не новачок у турнірному покері. Впродовж п’яти крайніх років він стабільно добивався помітних результатів в онлайні, утім цей виграш став, безумовно, найбільшим в кар’єрі, подвоївши профіт гравця. Тепер SoEzForMe може похвалитися прибутком у 6 мільйонів гривень в онлайн-турнірах за 5 років кар’єри покериста.