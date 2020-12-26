В рождественский период традиционно активно работают благотворительные организации, пытаясь подарить праздник тем, кто по каким-то причинам не может себе его позволить.

Не остается в стороне от таких начинаний и покерное сообщество. Мы уже рассказывали вам о нескольких благотворительных инициативах от покеристов, а на днях делать мир лучше взялся и обладатель 15 браслетов WSOP Фил Хельмут. "Poker Brat" решил раздавать по 100 долларов на чаевые во всех заведениях, которые посетил в течение нескольких дней: кафе, рестораны, аэропорт, заправки и так далее. В общем Фил раздал "на чай" 7000 долларов!

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В соцсетях поступок Хельмута восприняли двояко: кто забросил Филу, что он только пиарится таким образом. Большинство, правда, стало на сторону легендарного покериста, похвалив его за такую ​​инициативу.

В куда больших масштабах благотворительностью занимается другой успешный покерист Бернард Ли, который за карьеру выиграл более 2 млн долларов. Еще с 2011 года он занимается фондом "Full House Charity Program". За это время организация помогла сотням семей в США. Несмотря на трудности, связанные с пандемией, не стал исключением и этот год. Бернард Ли с командой собрали подарки для 35 малообеспеченных семей и собственноручно развезли их.