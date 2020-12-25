Американец Майкл "geNet1x_" Кэннон неожиданно пробился за финальный стол американской части Главного события WSOP 2020.

Напомним, аргентинец Дамиан Салас торжествовал в международной части турнира. Теперь он ждет победителя американского этапа, чтобы побороться за дополнительный миллион "баксов" и браслет WSOP.

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Одним из претендентов на победу в Лас-Вегасе является Майкл Кэннон. 29-летний парень из Пенсильвании усядется за финальный стол с пятым стеком. Этот турнир стал для Майкла прорывом, ведь раньше он занимался киберспортом:

Я никогда не работал на "настоящий" работе. Более того, вообще не зарабатывал денег в течение нескольких лет. Мне очень повезло с моими родителями, а также родителями моей девушки. Они всегда меня поддерживали и позволяли ничего не делать последние пять лет.

Теперь Кэннон имеет шанс отблагодарить всю семью. Он довольно близок к громкому покерному успеху.

Ранее у парня уже был похожий успех в другой сфере. С 15 до 19 лет он был профессиональным геймером, заработав достаточную сумму денег. Часть состояния он отдал родителям, немного потратил, остальные – инвестировал в покер.

Отметим, что Майкл был звездным киберспортсменом, он специализировался на игре Gears of War 1 и 2, в которой получил большое количество престижных трофеев. Тем интереснее наблюдать удастся ли ему достичь тех же высот и в покере.