Он родился и вырос в Китае, а сейчас получает научную степень в США. А еще Е Юан уже к концу этого года может завершить путь от покерного ноунейма до чемпиона мира.

Интеллектуальная игра захватила Е Юана еще десять лет назад, впрочем, звезд с неба китаец не хватал. Его достижения в турнирах более чем скромные – всего 6 774 доллара. Правда, уже через несколько дней китаец гарантированно получит сумму в 15 раз большую. Юан – один из финалистов Главного события Мировой серии покера. На финальный стол студент попал с четвертым стеком, поэтому претендует и на значительно большие призовые.

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28 декабря соперники китайца будут иметь дело с кандидатом математических наук, который получает образование в одном из самых престижных вузов США. Среди выпускников и профессорско-преподавательского состава Университета Висконсина в Мэдисоне – 19 нобелевских лауреатов. Учились здесь и звезды покера – Фил Хельмут и Фил Гальфонд.

Впрочем, не эти парни вдохновили нашего героя на освоение игры. Несколько лет назад Е Юан был поражен успехами Федора Хольца, которого считает одним из лучших покеристов современности. С тех пор китаец начал более настойчиво изучать покер и не против превратить игру в свою профессию. Важное решение Юан примет уже после баталий WSOP Main Event. Все будет зависеть от того, насколько далеко зайдет китаец.