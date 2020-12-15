Вслед за международным этапом Главного события Мировой серии покера, на финальную стадию вышел и американский турнир. В сети Интернет определились участники финального стола и претенденты на более чем 1,5 миллиона долларов.

Американские покеристы, в отличие от представителей международных баталий, проявили большую активность. Бай-ин в 10 000 долларов внесли 705 игроков, сформировав призовой фонд в 6 768 000 долларов. На денежные выплаты, в конце концов, претендовали 107 лучших спортсменов, гарантировав себе как минимум 14 890 долларов.

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Оправдать собственные инвестиции сумели несколько покеристов с мировым именем. В частности, чемпион мира 2013 года Райан Рис (47-й – 22 334 доллара), владелец трех браслетов WSOP Скотт Сивер (39-й – 25 718), известный покерный стример Джейсон Сомервиль (32-й – 29 779) и одна из лучших покеристок в истории Мария Хо (22-я – 35 194).

А вот участники финального стола гарантировали себе уже как минимум 98 813 долларов. Реальные шансы на главный приз – 1 553 256 долларов – у Джозефа Хеберта. Чип-лидер накопил более 13 миллионов фишек (81 ВВ) и почти в три раза опережает ближайшего конкурента Шона Строука.

1. Джозеф Хеберт – 13 052 534 фишек

2. Шон Строук – 5 252 000

3. Райан Хагерти – 5 071 572

4. Е Юан – 4 829 459

5. Майкл Кэннон – 4 408 847

6. Гершон Дистенфелд – 3 475 481

7. Рон Дженкинс – 2 476 746

8. Упешка Де Силва – 2 151 969

9. Харрисон Добин – 1 581 392



Упешка Де Силва. Фото: wsop.com

Только с восьмым стеком к финальным разборкам, которые стартуют 28-го декабря, подходит Упешка Де Силва. Впрочем, именно он является наиболее опытным игроком в турнирах такого калибра. Американец охотится на четвертый браслет WSOP. Чемпион американского этапа, напомним, поспорит в хедз-апе за звание чемпиона мира с триумфатором международного турнира.