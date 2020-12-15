Слідом за міжнародним етапом Головної події Світової серії покеру, на фінальну стадію вийшов і американський турнір. В мережі Інтернет визначились учасники фінального столу і претенденти на понад 1,5 мільйони доларів.

Американські покеристи, на відміну від представників міжнародних баталій, проявили більшу активність. Бай-ін у 10 000 доларів внесли 705 гравців, сформувавши призовий фонд у 6 768 000 доларів. На грошові виплати, зрештою, претендували 107 найкращих, гарантувавши собі щонайменше 14 890 доларів.

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Виправдати власні інвестиції зуміли кілька покеристів зі світовим ім’ям. Зокрема, чемпіон світу 2013 року Раян Ріс (47-ий – 22 334 доларів), власник трьох браслетів WSOP Скот Сівер (39-й – 25 718), відомий покерний стрімер Джейсон Сомервіль (32-й – 29 779) та одна із найкращих покеристок в історії Марія Хо (22-га - 35 194).

А от учасники фінального столу гарантували собі уже щонайменше 98 813 доларів. Найреальніші шанси на головний приз – 1 553 256 доларів – у Джозефа Хеберта. Чип-лідер накопичив понад 13 мільйонів фішок (81 ВВ) і майже утричі випереджає найближчого конкурента Шона Строука.

1. Джозеф Хеберт – 13 052 534 фішок

2. Шон Строук – 5 252 000

3. Раян Хагерті – 5 071 572

4. Є Юан – 4 829 459

5. Майкл Кеннон – 4 408 847

6. Гершон Дістенфелд – 3 475 481

7. Рон Дженкінс – 2 476 746

8. Упешка Де Сілва – 2 151 969

9. Харрісон Добін – 1 581 392



Упешка Де Сілва. Фото: wsop.com

Лише із восьмим стеком до фінальних розбірок, які стартують 28-го грудня, підходить Упешка Де Сілва. Утім, саме він є найбільш досвідченим гравцем у турнірах такого калібру. Американець полює на свій уже четвертий браслет WSOP. Чемпіон американського етапу, нагадаємо, посперечається у хедз-апі за звання чемпіона світу із тріумфатором міжнародного турніру.