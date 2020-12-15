Найгучніша покерна дуель року між Дагом Полком і Даніелем Негреану продовжує набирати оберти.

Фаворит цього хедз-ап поєдинку Полк зміг підтвердити свій статус і вирватися вперед майже на мільйон доларів.

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Здавалося, справу зроблено, але канадський покерист знайшов у собі сили завдати удару у відповідь. Даніель зумів за одну сесію (834 роздачі) відіграти в суперника 143,6 тисяч доларів.

Щоправда, лідерство американця й досі залишається напрочуд впевненим. Зірки покеру відіграли трохи менше 11 тисяч роздач із регламентованих 25 тисяч, Полк виграє 814,3 тисячі доларів.

Опоненти поділилися своїми враженнями від сесії. Даг Полк назвав її "божевільною", а Даніель Негреану відзначив, що наразі вони зі суперником 25 разів йшли в ол-ін до рівера і жодного в підсумку канадець не вийшов переможцем з такої "заруби".

Відзначимо, що за регламентом будь-хто з гравців має право здатися після 12,5 тисяч роздач.