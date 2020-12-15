Самая громкая покерная дуэль года между Дагом Полком и Даниэлем Негреану продолжает набирать обороты.

Фаворит этого хедз-ап поединка Полк смог подтвердить свой статус и вырваться вперед почти на миллион долларов.

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Казалось, дело сделано, но канадский покерист нашел в себе силы нанести ответный удар. Даниэль сумел за одну сессию (834 раздачи) отыграть у соперника 143,6 тысячи долларов.

Правда, лидерство американца до сих пор остается на удивление уверенным. Звезды покера отыграли чуть менее 11 тысяч раздач из 25 тысяч, Полк выигрывает 814,3 тысячи долларов.

Оппоненты поделились своими впечатлениями от сессии. Даг Полк назвал ее "сумасшедшей", а Даниэль Негреану отметил, что сейчас они с соперником 25 раз шли в олл-ин к риверу и ни одного раза в итоге канадец не вышел победителем из такой "зарубы".

Отметим, что по регламенту любой из игроков имеет право сдаться после 12,5 тысячи раздач.