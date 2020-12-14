Главный "герой" крупнейшего покерного скандала 2019 года Майкл Постл "кинул" людей, которые спасли его от тюрьмы.

Напомним, американского игрока вполне обоснованно обвиняли в мошенничестве, да еще и в турнире, который транслировался в прямом эфире.

Читайте также: Темнокожий дилер проучил игрока-расиста ценой собственной работы

Коллективный иск составили 80 игроков. Сумма компенсации могла достичь 30 миллионов долларов. Но Майклу удалось выйти сухим из воды. Львиную часть покерного сообщества такой финал истории расстроил.

В конце Постл выдвинул встречный иск против людей, которые публично его обвиняли. В частности, против Даниэля Негреану, Дага Полка и Фила Гальфонда. Майкл требовал 330 миллионов долларов моральной и репутационной компенсации.

Скандал немного притих, но ненадолго. Один из юристов американского покериста заявил, что его клиент "не выполняет некоторые пункты договора с адвокатской компанией, поэтому сотрудничество с ним прекращено".

Многие высказывают мнение, что Постл не оплатил услуги своих защитников. В начале 2021 состоится заседание суда, где, вероятно, Майклу позволят сменить адвоката ... ну, или защищать себя самому, ведь с такой репутацией ему будет трудно найти правозащитника.