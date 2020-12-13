В покере, прежде всего в офлайн-игре, эмоции порой выходят за пределы дозволенного. Один из свежих примеров – драка в казино Лас-Вегаса между покерным дилером и игроком.

Леандре Уортон – известный дилер казино Aria, за долгие годы работы заработал себе репутацию одного из самых профессиональных и узнаваемых работников игорной сферы. Впрочем, даже у него не выдержали нервы под шквалом словесных оскорблений со стороны одного из клиентов.

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Покерист вышел за черту, адресовав Леандре несколько расистских фраз. Темнокожий дилер бросился учить манерам языкатого игрока.

Видео драки облетело интернет, как и новость о том, что Леандре Уортона уволили с работы после скандального инцидента. Покерная общественность, ожидаемо, встала на защиту темнокожего дилера. Кроме слов поддержки, в сети организовали акцию для сбора средств безработному. За первые два дня Леандре Вортону задонатили около 13 тысяч долларов.