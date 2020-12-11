Один из самых успешных игроков в истории Дэн Смит (36,7 миллиона долларов призовых) продолжает испытывать фортуну. Американец поставил на кон свой дом, бросив вызов Блейку Стивенсону в фэнтези-футболе.

Дэн Смит, который кроме покера активно занимается благотворительностью, в последние годы также увлекается фэнтези-футболом. Кто не знает, это виртуальный менеджер, где игроки набирают очки, делая ставку на вполне реальных спортсменов. Смит, очевидно, достиг в этой игре хороших результатов, ведь готов рискнуть в пари целым домом.

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Блейк Стивенсон, который также неравнодушен к различным спорам, претендует на недвижимость стоимостью в 500 тысяч долларов. Правда, последний пока взял паузу на размышления, чтобы оценить собственные шансы. Если Стивенсон примет вызов и в конечном итоге проигрывает, Дэн Смит пообещал пожертвовать 50 тысяч долларов от выигрыша на благотворительность.

Дэн Смит. Фото: Poker Central

Стивенсону такие благородные поступки не знакомы. Американец, наоборот, "славится" своей беспринципностью и цинизмом. В марте, скажем, Блейк предлагал принять ставку на количество смертей от коронавируса в США. Твит Стивенсона, как и аккаунт, ожидаемо удалили.