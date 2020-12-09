Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом дивизионе Риддик Боу пообещал "надрать задницу" Дэну Билзеряну.

К сожалению для многих "сторонников" американского бездельника, у 53-летнего Боу нет цели физически расправиться с Дэном. Риддик планирует устроить охоту на Билзеряна за покерным столом.

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Боу довольно известный сторонник этой интеллектуальной игры. Он удачно уловил момент, когда большая часть покерного сообщества начала откровенно точить зубы на Билзеряна и подлил масла в огонь.

Дэна обвиняют в сексизме, в частности, за то, что он регулярно радует поклонников своими фото с большим количеством девушек.



Ден Билзерян. Фото: BB

Отметим, что в начале 1990-х годов Риддик Боу был огромной звездой бокса. В 1992 году он собрал у себя все чемпионские пояса престижного супертяжелого дивизиона.