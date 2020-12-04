Битва легенд: Аллен Айверсон поборолся с Филом Айви в серии испытаний
Аллен Айверсон и Фил Айви – безапелляционные титаны в своих отраслях. Аллен в свое время был одним из самых ярких баскетболистов в истории игры, а Фил входит в топ самых успешных покеристов всех времен.
Неожиданно на YouTube появился ролик, где эти двое решили выяснить кто из них сильнее, буквально, во всем. Короткое двухминутное видео, очевидно, является лишь тизером. Но со своей задачей заинтриговать зрителей, ролик справился.
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Конечно же он сыграет свою роль и в популяризации покера. Айверсон может привести с собой немалую аудиторию. Чего стоят лишь 8,6 миллиона подписчиков Аллена в Instagram.
Поэтому Фил и Аллен успели посоревноваться в гонках на трехколесных велосипедах, мини-гольфе, джакузи-баскетболе, карточной архитектуре ... и, конечно, покере. В конце концов, лучше посмотрите сами:
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