Ален Айверсон та Філ Айві – безапеляційні титани у своїх галузях. Ален свого часу був одним із найяскравіших баскетболістів в історії гри, а Філ входить до топу найуспішніших покеристів усіх часів.

Несподівано на YouTube з’явився ролик, де ці двоє вирішили з’ясувати хто з них сильніший, буквально, у всьому. Коротке двохвилинне відео, вочевидь, є лише тізером. Та зі своїм завданням заінтригувати глядачів, ролик впорався.

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Та й свою роль у популяризації покеру він має всі шанси зіграти. Айверсон може привести зі собою чималу аудиторію. Чого варті лише 8,6 мільйона підписників Алена у Instagram.

Тож Філ та Ален встигли позмагатися у перегонах на триколісних велосипедах, міні-гольфі, джакузі-баскетболі, картковій архітектурі … і, звісно, покері. Зрештою, краще подивіться самі: