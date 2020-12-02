Стежка між кіберспортом та покером протоптана уже давно. Ще в 2008 році профі-гравець у Star Craft і War Craft 3 Іван Демидов став віце-чемпіоном WSOP Main Event.

З того часу потік гравців між дисциплінами лише посилюється. Зокрема, не так давно ми розповідали вам про українського майстра гри в Dota2 Іллю Коробкіна, який все частіше з’являється на помітних покерних подіях.

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Ще одна яскрава героїня кіберспортивних баталій, яка вирішила спробувати себе у покері – Шарлотта ван Брабандер. Ще в шкільному віці бельгійка захопилася Counter-Strike і змогла стати справжнім майстром у цій дисципліні. Участь у найбільших міжнародних турнірах, рекламні контракти з великим IT-компаніями зробили із Шарлоти зірку.

Та на цьому бельгійка не зупинилася і в 2011 році взялася реалізовувати себе ще й у покері. Вже менш як за рік вона добилася першого помітного для новачка успіху в офлайні – фінішувала 69-ю на Main Event EPT у Берліні. Це принесло їй 14 тисяч доларів. З того часу Шарлотта з’являється на невеликих турнірах і періодично потрапляє у призи.

Її кар’єрні заробітки у живих змаганнях сягнули майже 70 тисяч доларів. А це, зважаючи на те, що ван Брабандер грає, здебільшого, недорогі турніри – вагома сума. До того ж Шарлотта не погано проявляє себе і в онлайн-покері. Та й, зрештою, головні успіхи 31-річної бельгійки ще точно попереду.



Фото: uapoker.info