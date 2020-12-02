Тропинка между киберспортом и покером протоптана уже давно. Еще в 2008 году профи-игрок в Star Craft и War Craft 3 Иван Демидов стал вице-чемпионом WSOP Main Event.

С тех пор поток игроков между дисциплинами лишь усиливается. В частности, не так давно мы рассказывали вам об украинском мастере игры в Dota2 Илье Коробкине, который все чаще появляется на крупнейших покерных событиях.

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Еще одна яркая героиня киберспортивных баталий, решившая попробовать себя в покере – Шарлотта ван Брабандер. Еще в школьном возрасте бельгийка увлеклась Counter-Strike и смогла стать настоящим мастером в этой дисциплине. Участие в крупнейших международных турнирах, рекламные контракты с крупным IT-компаниями сделали из Шарлотты звезду.

Но на этом бельгийка не остановилась и в 2011 году взялась реализовывать себя еще и в покере. Уже менее чем за год она добилась первого заметного для новичка успеха в офлайне – финишировала 69-й на Main Event EPT в Берлине. Это принесло ей 14 тысяч долларов. С тех пор Шарлотта появляется на небольших турнирах и периодически попадает в призы.

Ее карьерные заработки в живых соревнованиях достигли почти 70 тысяч долларов. А это, учитывая, что ван Брабандер играет, по большей части, недорогие турниры – весомая сумма. К тому же Шарлотта неплохо проявляет себя и в онлайн-покере. Да и, наконец, главные успехи 31-летней бельгийки еще точно впереди.



Фото: uapoker.info