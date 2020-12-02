Голосование продлится до 11 декабря. В этом году выбирают только одного победителя.

Отметим, что это не последний этап голосования, ведь сейчас идет стадия отбора, где «отсеивают лишних кандидатов». Полный и окончательный список сформируют позже. Его отправят на рассмотрение членам Зала славы. Собственно, именно они и выберут своего 59-го участника.

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Но даже на предыдущем этапе кандидатов выбирали очень тщательно. Требования строгие: он должен играть против элитных покеристов на топ-турнирах, ему должно быть не менее сорока лет, кандидат должен играть по высоким ставкам, причем, делать это хорошо, завоевав уважение своего поколения. Также кандидат должен пройти проверку временем (быть успешным на протяжении многих лет) и способствовать популярности покера.

Компания собралась шумная, поэтому конкуренция будет серьезной уже на этом этапе. Полный список претендентов выглядит так: Майк Матусов, Антонио Эсфандиари, Хаклбери Спид, Тед Форест, Крис Фергюсон, Эли Элезра, Дэвид Чиу и Крис Бьйерн.

Проголосовать можно по вот этой ссылке.

В прошлом году в Зал славы покера попали Крис Манимейкер и Дэвид Опенхайм.