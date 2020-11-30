Дочь Стью Ангера ответила на вопросы поклонников таланта ее отца. Это интервью приурочили к 22 годовщине со дня смерти покериста.

За финальным столом Главного События World Series of Poker 1997 Стью Ангер получил главный приз – миллион долларов и свой третий титул на Main Event WSOP (он также выиграл в 1980 и 1981).

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Во время своего интервью Ангер показал фотографию своей 14-летней дочери Стефани и выразил большую любовь к ней. Было понятно, что она является центром его мира.

Теперь Стефани Ангер-Кэмпбелл уже повзрослела и предложила поклонникам покера взглянуть на своего отца, который умер в 1998 году, вблизи. Вопросы задавали в различных социальных сетях.

В частности, Стефани призналась, что папа не хотел, чтобы она играла в покер и никогда ее не учил этому спорту. Из современных покеристов наиболее похожим на Ангера девушка назвала Фила Айви. Еще она заметила, что Стью никогда не записывал свою стратегию или план действий. Все знания он хранил в голове.

Своего отца девушка назвала харизматичным, остроумным, резким, но расчетливым. Интересно, что Ангер любил черно-белые фильмы и историю, совсем не умел готовить, зато очень любил китайскую и итальянскую кухни. А если бы не стал покеристом, то, вероятно, был бы адвокатом.

В целом, покерные поклонники узнали очень много интересного о легенде игры. Возможно, и это еще не все. Стефани Ангер-Кэмпбелл призналась, что планирует снять фильм об отце.