Дочка Стю Унгара відповіла на запитання прихильників таланту її тата. Це інтерв’ю приурочили до 22 річниці з дня смерті покериста.

За фінальним столом Головної події World Series of Poker 1997 року Стю Унгар здобув головний приз мільйон доларів та свій третій титул на Main Event WSOP (він також виграв у 1980 та 1981).

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Під час свого інтерв’ю Унгар показав фотографію своєї 14-річної доньки Стефані та висловив велику любов. Було зрозуміло, що вона є центром його світу.

Тепер Стефані Унгар-Кемпбел вже подорослішала і запропонувала шанувальникам покеру поглянути зблизька на свого батька, який помер у 1998 році. Питання ставили у різних соціальних мережах.

Зокрема, Стефані зізналася, що тато не хотів аби вона грала в покер і ніколи її не навчав цьому спорту. Зі сучасних покеристів найбільш схожим на Унгара дівчина назвала Філа Айві. Ще вона зауважила, що Стю ніколи не записував свою стратегію чи план дій. Усі знання він зберігав у голові.

Свого тата дівчина назвала харизматичним, дотепним, різким, але розважливим. Цікаво, що Унгар любив чорно-білі фільми та історію, геть не вмів куховарити, зате Стю любив китайську та італійську кухні. А якби не став покеристом, то, ймовірно, був би адвокатом.

Назагал, покерні прихильники дізналися дуже багато цікаво про легенду гри. Можливо й це ще не все. Стефані Унгар-Кемпбел зізналася, що планує зняти фільм про батька.