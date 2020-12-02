Голосування триватиме до 11 грудня. Цьогоріч вибирають лише одного переможця.

Відзначимо, що це не кінцеві вибори. Зараз лише обирають одного з кандидатів і "відсіюють зайвих". Повний остаточний список сформують згодом. Його відправлять на розгляд членам Зали слави. Власне, саме вони і виберуть свого 59-го учасника.

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Та навіть на попередньому етапі кандидатів вибирали ретельно. Вимоги суворі: він повинен грати проти елітних покеристів на топ-турнірах, йому має бути не менше сорока років, кандидат має грати за високими ставками, при чому, робити це добре, завоювавши повагу свого покоління. Також кандидат повинен пройти перевірку часом (бути успішним упродовж років) та сприяти популярності покеру.

Компанія зібралася гучна, тож конкуренція буде серйозною вже на цьому етапі. Повний список претендентів виглядає так: Майк Матусов, Антоніо Есфандіарі, Хаклбері Спід, Тед Форест, Кріс Фергюсон, Елі Елезра, Девід Чіу і Кріс Бьйорн.

Проголосувати можна за ось цим посиланням.

Минулого року до Зали слави покеру потрапили Кріс Манімейкер та Девід Опенхайм.