Колишній абсолютний чемпіон світу у надважкому дивізіоні Ріддік Боу пообіцяв "накопати дупу" Денові Білзеряну.

На жаль для багатьох "прихильників" американського гульвіси, 53-річний Боу не має на меті фізично розправитися з Деном. Ріддік планує влаштувати полювання на Білзеряна за покерним столом.

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Боу є доволі відомим прихильником цієї інтелектуальної гри. Він вдало вловив момент, коли чимала частина покерної спільноти відверто почала точити зуби на Білзеряна і підлив масла у вогонь.

Дена звинувачують у сексизмі, зокрема, за те, що він регулярно тішить прихильників своїми фото з великою кількістю дівчат.



Ден Білзерян. Фото: BB

Відзначимо, що на початку 1990-х років Ріддік Боу був величезною зіркою боксу. У 1992 році він зібрав у себе усі чемпіонські пояси найпрестижнішого надважкого дивізіону.