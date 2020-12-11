Один із найбільш успішних гравців в історії Ден Сміт (36,7 мільйона доларів призових) продовжує випробовувати фортуну. Американець поставив на кін свій будинок, кинувши виклик Блейку Стівенсону у фентезі-футболі.

Ден Сміт, який окрім покеру активно займається благодійністю, в останні роки також захоплюється фентезі-футболом. Хто не знає, це віртуальний менеджер, де гравці набирають бали, роблячи ставку на цілком реальних спортсменів. Сміт, вочевидь, досяг у цій грі хороших результатів, адже готовий ризикнути у парі цілим будинком.

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Блейк Стівенсон, який також є небайдужим до різноманітних суперечок, претендує на нерухомість вартістю у 500 000 доларів. Щоправда, останній поки взяв паузу на роздуми, щоб оцінити власні шанси. Якщо Стівенсон прийме виклик і зрештою програє, Ден Сміт пообіцяв пожертвувати 50 тисяч доларів від виграшу на благодійність.



Ден Сміт. Фото: Poker Central

Стівенсону такі благородні вчинки не знайомі. Американець, навпаки, «славиться» своєю безпринципністю і цинізмом. В березні, скажімо, Блейк пропонував прийняти ставку на кількість смертей від коронавірусу у США. Твіт Стівенсона, як і аккаунт, очікувано видалили.