У покері, насамперед в офлайн-грі, емоції часом виходять за межі дозволеного. Один із свіжих прикладів – бійка в казино Лас-Вегаса між покерним дилером та гравцем.

Леандре Вортон – відомий дилер казино Аria, за довгі роки роботи заробив собі репутацію одного із найбільш професійних і упізнаваних працівників гральної сфери. Утім, навіть у нього не витримали нерви під шквалом словесних образ збоку одного із клієнтів.

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Покерист вийшов за межу, адресувавши Леандре кілька расистських фраз. Темношкірий дилер кинувся кулаками вчити манер язикатого гравця.

Відео бійки облетіло інтернет, як і новина про те, що Леандре Вортона звільнити з роботи після скандального інциденту. Покерна громадськість, очікувано, стала на захист темношкірого дилера. Крім слів підтримки, у мережі організували акцію для збору коштів безробітному. За перші два дні Леандре Вортону задонатили близько 13 тисяч доларів.