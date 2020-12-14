Головний "герой" найбільшого покерного скандалу 2019 року Майкл Постл "кинув" людей, які врятували його від в’язниці.

Нагадаємо, американського гравця цілком обґрунтовано звинувачували у шахрайстві, та ще й у турнірі, який транслювали у прямому ефірі.

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Колективний позов склали 80 гравців. Сума компенсації могла сягнути 30 мільйонів доларів. Але Майклу вдалося вийти сухим із води. Левову частину покерної спільноти такий фінал історії засмутив.

Врешті Постл висунув зустрічний позов на людей, які публічно його звинувачували. Зокрема, на Даніеля Негреану, Дага Полка та Філа Гальфонда. Майкл вимагав 330 мільйонів доларів моральної та репутаційної компенсації.

Скандал трохи притих, але ненадовго. Один з юристів американського покериста заявив, що його клієнт "не виконує деякі пункти договору з адвокатською компанією, тому співпрацю з ним припинено".

Чимало людей висловлюють думку, що Постл не оплатив послуги своїх захисників. На початку 2021 року відбудеться засідання суду, де, ймовірно, Майклу дозволять змінити адвоката… ну, або ж захищати себе самому, адже з такою репутацією йому буде важко знайти правозахисника.