Зірковий американський покерист-хайролер Філ Гальфонд збирається довести, що Майкл Постл — шахрай.

Мова про головний покерний скандал минулого року. Суть у тому, що американця Майкла Постла звинувачують у "занадто хорошій грі" під час турніру, який транслювали у прямому ефірі.

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Майкл входив у гру з відверто поганими картами і йому "доїжджали" необхідні комбінації. Левова частина покерної спільноти певна, що Постл був у змові з кимось із працівників казино та знав, які саме карти впадуть на стіл. Підозри підживлювало ще й те, що американець постійно кепкував над суперниками, навіть у здавалося би програшних для себе моментах.

Слідство не змогло довести провини Майкла. Його виправдали, а працівника казино, якого підозрювали у змові навіть не звільнили.

І от нову сторінку у цьому скандалі відкрив Філ Гальфонд. Зірковий покерист зробив гучну заяву:

Я досить зайнята людина. Напевно, я ніколи більше не згадував би і не думав про Постла, якби не реакція Джастіна Курайтіса і Stones Gambling Hall на їх юридичну "перемогу", де вони почали насміхатися над постраждалими покеристами. Якщо ми зможемо зібрати в електронну таблицю всю історію рук Постла, то я зможу зробити детальний звіт з доказом або спростуванням його провини.

Навряд такі звіти Гальфонда матимуть юридичну силу, але зможуть зайвий раз привернути увагу до ймовірного шахрайства Постла. Відзначимо, що сам Майкл анонсував, що невдовзі вийде документальний фільм, який мав би остаточно довести невинність американця.