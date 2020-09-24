Після цілого місяця напружених кеш-баталій з високими ставками у рамках проекту Legends Showdown, американець Кевін "krab24" Рабічоу оформив неофіційний титул головного майстра хедз-ап дуелей із Безлімітного Холдему.

У триматчевому фінальному поєдинку змагань Рабічоу переграв Паулі Айраса із Фінляндії, якого, до слова, вважали фаворитом протистояння. І фін спочатку дійсно вирвався вперед, утім програв великий банк на блефі. Айрас із Q-4 робив ставки на усіх вулицях борду 9-10-К-К-7, утім Рабічоу незмінно відповідав зі своїми 9-10 і виграв у цій роздачі близько 20 тисяч євро. Перший же матч завершився на позначці у 750 рук і перевагою американця у 46 442 євро.

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Попри те, що в другому матчі на користь Кевіна склалися кілька кулерів, наприкінці цього відрізку дуелі Айрас зумів трохи скоротити своє відставання – до 33,5 тисяч євро. На початку ж третього поєдинку Паулі таки вирвався вперед завдяки ще одному кулеру Q-Q проти J-J.

Врешті, коли до фінішу залишалося усього 250 роздач фін лідирував уже на 20 тисяч євро і здавалося мав би довести матч до перемоги. Утім спочатку Рабічоу упіймав сет з 8-8 проти 10-10, згодом йому закрився гатшот із 8-6, а завершилося усе справжньою покерною класикою. Q-Q американця вистояли проти А-К фіна. Три матчі і 2250 розіграних рук завершилися перемогою Кевіна Рабічова з перевагою у трохи більше ніж 10 тисяч євро. Окрім безумовного визнання від колег Рабічов отримав 40 тисяч євро за перемогу в турнірі, а ще 100 тисяч він завоював власне за столами. Паулі Айрас загалом залишився у плюсі на 50 тисяч євро.