Уже 28 января в Лас-Вегасе состоится финальный стол американской ветви WSOP Main Event. Одним из девяти участников "финалки" будет Гершон Дистенфельд.

Соревнования он начнет с шестым стеком (3 475 481 фишек). Дистенфельду 44 года и покер не является для него основным занятием. Гершон – топ-менеджер в крупной финансовой компании, поэтому он не скрывает, что играет в покер не для денег, а получает удовольствие от спортивной борьбы и соревновательной атмосферы. Поэтому, Дистенфельд решил отдать весь свой выигрыш с финального стола WSOP на благотворительность.

Читайте также: Карантин "закрыл" знаковое для украинцев казино

Гершон с женой уже выбрали несколько благотворительных фондов, которые и получат его призовые. В худшем случае это будет 98 тысяч долларов. Вот полный список выплат финалки:

1 – 1 553 256 долларов

2 – 1 002 340

3 – 529 258

4 – 387 130

5 – 286 963

6 – 215 222

7 – 163 786

8 – 125 885

9 – 98 813

Если все сложится для Дистенфельда идеально, то благотворители смогут получить от него до 1,5 млн долларов!

Несмотря на то, что покер для Гершона хобби, а не профессия, все же новичком его тоже не назовешь. Он увлекся игрой в начале 2000-х во время покерного бума спровоцированного Крисом Манимейкером. Дистенфельд много читал о покере, наблюдал за игрой профессионалов и постоянно участвовал в небольших локальных турнирах.

Победитель американского финального стола впоследствии сойдется с триумфатором аналогичного международного турнира Дамианом Саласом. И уже лучший из этого дуэта получит браслет WSOP. Что интересно, этот финальный хедз-ап запланирован на 30 декабря – когда Гершон Дистенфельд будет праздновать свой 45-й день рождения.