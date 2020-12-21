Чешское казино "King's Resort" закрыло свои двери уже через несколько дней после проведения ME WSOP.

Из-за очередной вспышки коронавируса, власти страны временно запретили работу игорных заведений.

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Точная дата возобновления работы казино в Розвадове неизвестна, но этот локдаун продлится как минимум на период новогодних праздников. Руководство "King's Resort" сообщило, что если пандемия не отступит, то вынужденная пауза может растянуться на несколько месяцев.

Заведение в Розвадове было одним из первых в Европе, которое вышло из карантина. Но проработав всего две недели, "королевское" казино вынуждено снова закрывать двери.

Отметим, что "King's Resort" является одним из главных покерных центров Европы, в частности, сюда регулярно приезжают украинские игроки.