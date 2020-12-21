Чеське казино "King's Resort" зачинило свої двері уже за кілька днів після проведення ME WSOP.

Через черговий спалах коронавірусу, влада країни тимчасово заборонила роботу гральних закладів.

Читайте також: Заробив мільйони і попрощався з покером: відомий хайролер завершив кар’єру

Точна дата відновлення роботи казино в Розвадові невідома. Але цей локдаун триватиме як мінімум на період новорічних свят. Керівництво "King's Resort" повідомило, що якщо пандемія не відступить, то вимушена пауза може розтягнутися на кілька місяців.

Заклад в Розвадові був одним з перших в Європі, який вийшов з карантину. Але пропрацювавши усього два тижні, "королівське" казино вимушене знову зачиняти двері.

Відзначимо, що "King's Resort" є одним з головних покерних центрів Європи, зокрема, сюди регулярно приїжджають українські гравці.