Карантин "закрив" знакове для українців казино
Чеське казино "King's Resort" зачинило свої двері уже за кілька днів після проведення ME WSOP.
Через черговий спалах коронавірусу, влада країни тимчасово заборонила роботу гральних закладів.
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Точна дата відновлення роботи казино в Розвадові невідома. Але цей локдаун триватиме як мінімум на період новорічних свят. Керівництво "King's Resort" повідомило, що якщо пандемія не відступить, то вимушена пауза може розтягнутися на кілька місяців.
Заклад в Розвадові був одним з перших в Європі, який вийшов з карантину. Але пропрацювавши усього два тижні, "королівське" казино вимушене знову зачиняти двері.
Відзначимо, що "King's Resort" є одним з головних покерних центрів Європи, зокрема, сюди регулярно приїжджають українські гравці.
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