Німецький гравець під ніком "RaulGonzalez" – одна із найуспішніших і при цьому найзагадковіших фігур в історії онлайн-покеру. Ще у 2013 році Даг Полк включив його до своєї десятки найкращих гравців у Безлімітний Холдем.

Згодом, німець перебрався у лімітні дисципліни, де теж став одним із найкращих. Він змагався із усіма провідними гравцями сучасності в онлайні, але широкому загалу так досі і не відомо, хто саме ховався під псевдо "RaulGonzalez".

Як би там не було, зовсім нещодавно німець заявив, що завершує кар’єру професійного покериста. На прощання він вирішив відповісти на безліч запитань спільноти і кожен, хто цікавиться покером зможе знайти для себе багато цікавого у його відповідях.

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Чому вирішив завершити кар’єру?

Останніх 1.5 – 2 роки я грав тільки проти Berri Sweet і не міг його обіграти, хоча докладав для цього неймовірні зусилля. Зараз в моїх іграх не залишилося ні одного суперника, з ким би я міг грати регулярно (більшість відмовляються грати зі мною і є кілька людей, з якими я грати не хочу). За останніх кілька місяців я чітко зрозумів наскільки мені неприємно грати на нижчих лімітах, куди приходять випадкові опоненти з однією ціллю – хіт енд ран. Моє річне очікування все ще непогане, але гроші мене більше не цікавлять, а задоволення від гри уже немає взагалі.

Які епізоди кар’єри тобі запам’яталися найбільше?

Важко сказати. Моя пам’ять якось дивно працює. В голові є набір випадкових подій, які запали в душу:

Підйом з середніх лімітів на високі. Тоді я пережив дуже приємні емоції.

Перші ігри на хайстейкс (це відбулося дуже несподівано). Досі пам’ятаю, як грав першу сесію на NLH20k в повному заціпенінні.

Перші ігри проти durrrr/isildur1/Айві теж здавалися чимось неймовірним.

З величезним задоволенням вчив мікс-ігри.

Якщо говорити про якусь окрему подію: сесія проти isildur1 влітку 2017-го, яка тривала 12 годин. В 7 ранку я приготував собі «вечерю». Це була одна з найприбутковіших сесій в моєму житті і я відчув величезне полегшення, коли вона закінчилася.

Твоя найбезглуздіша покупка?

Купив собі і брату квитки на фінал Ліги чемпіонів за кілька тисяч євро. Крім того, нічого в голову не приходить. Я купую все, що захочеться, не звертаючи увагу на ціну. Але в мене ніколи не було бажання купити дуже дорогий автомобіль чи годинник. Не розумію, що це мені дасть.

Як родина і друзі поставилися до того, що ти розбагатів завдяки картам?

В сім’ї звикали поступово. До останнього думали, що рано чи пізно я все програю. А з близькими друзями проблем взагалі не було.

Ти перестав бити свої ліміти чи тобі просто набридло грати?

Можна сказати, що перестав бити. Точніше – не зміг перемогти єдиного реального суперника. Це призвело до того, що зникло будь-яке бажання грати.

Твій максимальний кешаут? Дзвонили тобі в цей день з банку?

Кілька разів я виводив 7-значні суми (а деколи і депозитив:)). З банками проблем ніколи не було, але деколи просили пояснити причини таких великих переводів.

Твоє головне осяяння за кар’єру?

Завжди грати на максимумі можливостей. Неважливо як ви цього доб’єтеся – будете робити перерви, навчитеся протистояти тільту чи ще щось – але чим краще вам це вдаватиметься, тим більше грошей ви заробите. Звучить просто, але дуже важливо це зрозуміти.

Можеш у двох словах розповісти, як ти працював над грою?

Я завжди обмінювався думками з іншими сильними гравцями. Старався отримати доступ до найкращого софту для аналізу гри чи тренувань. Простий приклад: гра проти солвера. Всі роздачі, в яких я допустив грубі помилки, записував в окремий файл, щоб потім аналізувати, поки не зрозумію у чому справа. Коли ще не було солверів, я зберігав цікаві роздачі і обговорював їх з друзями. Уважно вивчав статистику постійних опонентів і на кожен матч з ними складав детальний план.

Який особливий софт ти використовував? Як вчився грати в 2-7, стад та інші ігри?

Перший солвер для NLH я купив у 2013-му разом із іншими гравцями. Він коштував 200 тисяч доларів. Тренажер на основі monker коштував значно дешевше (менше 10 тисяч), але його ми теж розділили з іншими гравцями. Тоді йшло 2-3 дні, щоб порахувати один флоп. Зі стаду я брав уроки у alexonmoon, а омаху-8 вчився частково у тренера, а частково з програмами.

Назви свій топ-5 гравців

1. Сumicon – тренування з ним були чимось нереальним. Складалося враження, що він точно бачить можливості для експлойта суперника і знає, як отримати найбільшу вигоду. Ну і його вінрейт за кар’єру говорить сам за себе.

2. Berri Sweet – до нього в мене ніколи не виникало відчуття, що суперник настільки сильніший за мене в іграх з обміном і в міксах. В матчі проти нього я вклав набагато більше часу, ніж проти будь-кого іншого. Але на усіх все одно не було навіть натяку. При цьому, в нього нібито були досить грубі фундаментальні проблеми в грі. Це було вражаюче.

3. Mustafabet – ніхто не працював над мікс-іграми більше за нього.

4. Trueteller – просто тому, що він грає узагалі ВСІ ігри.

5. fish2013 – я довгий час купував у нього долі. Неймовірно раціональна і приємна людина. Чудово тримає удари дисперсії.

Можеш сказати, що в якийсь момент ти був найсильнішим в HUNL?

Ніколи. Але був у інших дисциплінах. Зараз найсильніший Лінус. Коли я був у топі HUNL, найкращими були wcgrider/sauce.

Максимальний ліміт, який ти на 100% грав за свої гроші?

1500/3000 доларів, можливо, трохи дорожче.

Згоден, що перший зароблений мільйон набагато "крутіший" за другий?

Однозначно. Коли мій банкрол перетнув позначку 2 млн доларів, я навіть не помітив цього. Але найяскравіший епізод був навіть раніше. Чудово пам’ятаю, як їхав на велосипеді до університету і думав, що покер дійсно може стати моєю справою. На ту мить у мене було 200 тисяч євро.

Куди ти вклав зароблені гроші?

70% - у цінні папери. Мені допоміг товариш, який вчив мене грати у холдем, а потім кинув покер і заснував свій невеличкий хедж-фонд. Решта 30% вклав у криптовалюти.

Ти не відчував порожнечі через те, що кинув покер?

Відчуваю. Але якщо я продовжу грати, це не вирішить проблему.

Думка покинути покер приходила до тебе раніше?

Так, я кілька разів думав про це. На жаль, онлайн (особливо мікс та ігри з обміном) за останні роки зовсім вимерли і такі думки з’являлися все частіше. Якби гри було стільки ж як у 2014-му, я би з радістю продовжував. Але це вже неможливо.

Як зараз минає твій день?

Хаха. Нікому не радив би повторяти. Прокидаюся в 10 ранку, снідаю, відповідаю на повідомлення. Потім дивлюся що по крипто-валюті, читаю новини і дивлюся ролики на YouTube. Годину займаюся спортом, інколи граю настільний теніс. 1-2 години граю у Heroes of the Storm, обідаю, гуляю. Ввечері знову граю щось або дивлюся twitch.

Що стало ключовим фактором твого успіху у покері?

Найголовніше – я приділяв покеру дуже багато часу і робив це ефективно та раціонально. Без цього нічого не вдасться. Талант грає зовсім мінімальну роль. І я завжди любив змагатися. Мене підштовхувало постійне бажання підійматися лімітами, щоб зрозуміти на що я здатен. В HU це бажання лише посилювалося. Я не міг змиритися з думкою, що не обіграю людину, яка не може бути відчутно розумнішою за мене.

За матеріалами gipsyteam.ru