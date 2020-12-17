У Філа Хельмута є чимало хейтерів, які, однак, приречені визнавати покерний авторитет американця. Легендарний Дойл Брансон не належить до цієї когорти, але також не скупиться на компліменти на адресу колеги по цеху.

Філу Хельмуту, хто не знає, належать чимало рекордів турнірного покеру. Зокрема, Poker Brat завоював 15 браслетів Світової серії і аж 165 разів потрапляв у призи WSOP. 9 із 15 браслетів Хельмут виграв у турнірах з Безлімітного Холдему, а це ще один рекорд. Тож визнання від Дойла Брансона є цілком обґрунтованим. Ветеран покеру, щоправда, дещо помилився із цифрами, применшивши заслуги Філа Хельмута.

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Щойно натрапив прочитав, що Філ Хельмут 154 рази «потрапляв у гроші» на WSOP. Думаю, він мабуть зіграв у 200 турнірах. На мою думку, він найкращий гравець в турнірний Безлімітний Холдем у світі.

Крім турнірного покеру, Хельмут частенько бере участь у кеш-баталіях і також там не пасе задніх. Зокрема, нещодавно "Poker Brat" дав урок гри ще одній зірці покеру Антоніо Есфандіарі, обчистивши "Чарівника" на кілька сотень тисяч доларів.