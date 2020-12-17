Покерні вболівальники дочекалися. Після дев’ятирічної перерви стартував новий сезон програми "High Stakes Poker".

Нагадаємо, через пандемію вихід восьмого сезону шоу перенесли з початку на кінець року.

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Ведучими програми є Гейб Каплан і Ей Джей Бенза. Склад учасників також зірковий: Том Дван, Брін Кенні, Жан-Робер Белланде, Нік Петранжело, Рік Соломон та інші відомі постаті.

Дебютна серія видалася доволі скупою на яскраві роздачі чи величезні банки. Усі 45 хвилин ефірного часу суперники діяли доволі виважено.

Склад учасників наступних епізодів тримають у секреті, але спойлери просочуються звідусіль: відомо, що Філ Хельмут, Філ Айві та Даг Полк сядуть за стіл.

Відзначимо, що представники старої школи участі у восьмому сезоні "High Stakes Poker" не візьмуть.