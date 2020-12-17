Покерные болельщики дождались. После девятилетнего перерыва стартовал новый сезон программы "High Stakes Poker".

Напомним, из-за пандемии выход восьмого сезона шоу перенесли с начала на конец года.

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Ведущими программы являются Гейб Каплан и Эй Джей Бенза. Состав участников также звездный: Том Дван, Брин Кенни, Жан-Робер Белланде, Ник Петранжело, Рик Соломон и другие известные фигуры.

Дебютная серия выдалась довольно скупой на яркие раздачи или огромные банки. Все 45 минут эфирного времени соперники действовали довольно взвешенно.

Состав участников следующих эпизодов держат в секрете, но спойлеры просачиваются отовсюду: известно, что Фил Хельмут, Фил Айви и Даг Полк сядут за стол.

Отметим, что представители старой школы участия в восьмом сезоне "High Stakes Poker" не примут.