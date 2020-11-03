Трохи більше ніж через місяць на екрани повернеться знамените покерне шоу "High Stakes Poker". Після 9-річної перерви зірки гри знову "мірятимуться банкролами" на високих лімітах. Утім, зібрати стару гвардію у повному складі організаторам не вдасться через об’єктивні причини.

Представники старої школи – Дойл Брансон, Семмі Фарха та Елі Елезра – відхилили запрошення, оскільки під час пандемії намагаються не покидати своїх домівок. Скучно, утім, не буде – переконує продюсер шоу Морі Ескандіні. Перший випуск, який уже відзняли, є одним із найкращих за всю історію "High Stakes Poker" – спойлерить Ескандіні.

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Звітний сезон буде уже восьмим в історії шоу, його старт можна буде побачити 16 грудня. Зйомки відбуваються в казино ARIA, де у студії для зірок покеру створили затишну атмосферу. Організатори максимально відтворили інтер’єр попередніх сезонів, не забувши, і про барну стійку, і про комфортні диванчики.



Знімальний майданчик "High Stakes Poker". Фото: PokerGO

Відпочити між роздачами покеристам не завадить, адже на кону будуть "грубі" гроші. Кеш-гра буде відбуватись на лімітах 200/400 і 400/800 доларів, плюс анте. З огляду на попередній досвід, окремі банки можуть тут сягати сотень тисяч доларів. Чого лише варта роздача в одному із попередніх сезонів, коли Том Дван виграв 919 600 доларів.



Том Дван. Фото: PokerGO

Для знаменитого хайролера, утім, така сума – справжня дрібничка. Морі Ескандіні згадує, як в одному із попередніх сезонів Том Дван залишив рюкзак із мільйоном доларів готівкою біля смітника і забув куди його подів. Цінний пакунок, на щастя для Тома, ніхто не поцупив. Сьогодні американець із нетерпінням чекає рестарту знаменитого проекту, в якому буде одним із головних героїв.