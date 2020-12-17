У Фила Хельмута много хейтеров, которые, однако, обречены признавать покерный авторитет американца. Легендарный Дойл Брансон не принадлежит к этой когорте, но также не скупится на комплименты в адрес коллеги по цеху.

Филу Хельмуту, кто не знает, принадлежат немало рекордов турнирного покера. В частности, Poker Brat завоевал 15 браслетов Мировой серии и до 165 раз попадал в призы WSOP. 9 из 15 браслетов Хельмут выиграл в турнирах по безлимитному холдему, а это еще один рекорд. Поэтому признание от Дойла Брансона является вполне обоснованным. Ветеран покера, правда, несколько ошибся с цифрами, уменьшив заслуги Фила Хельмута.

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Только что прочитал, что Фил Хельмут 154 раза "попадал в деньги" на WSOP. Думаю, он видимо сыграл в 200 турнирах. По моему мнению, он лучший игрок в турнирный Безлимитный Холдем в мире.

Кроме турнирного покера, Хельмут частенько участвует в кэш-баталиях и также там не отстает. В частности, недавно "Poker Brat" дал урок игры еще одной звезде покера Антонио Эсфандиари, обчистив "Волшебника" на несколько сотен тысяч долларов.