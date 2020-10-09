Протистояння друзів-суперників Антоніо Есфандіарі та Філа Хельмута в рамках нового проєкту "High Stakes Duel" от-от отримає третю серію.

Перемога Філа Хельмута у двох попередніх хедз-ап битвах здивувала багатьох фахівців, які віддавали суттєву перевагу Антоніо. Сам же Есфандіарі досі не може повірити у власні невдачі і переконаний, що за третім разом вже точно розбереться із Хельмутом.

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Тож уже 21 жовтня, традиційно у прямому ефірі, зірки покеру продовжать підколювати один одного, в процесі розігруючи купу грошей. При цьому ставки, звісно, не стоять на місці. Якщо на кону першого поєдинку були 100 тисяч доларів, другого – 200 тисяч, то у третьому матчі Антоніо та Філ змагатимуться уже за 400 тисяч "зелених"!

Якщо переможцем знову стане Хельмут він матиме шанс забрати усі виграні гроші і зустрітися з новим суперником. Або ж, якщо захоче, може дати Есфандарі ще один шанс і організувати четвертий матч. У разі ж перемоги Антоніо, він буде змушений дати Філу можливість відігратися.

Організатори поки не називають імен інших учасників шоу, утім запевняють, що ті вже з нетерпінням чекають своєї черги вступити у бій, а їхні постаті точно не розчарують глядачів "High Stakes Duel". Поки ж можете освіжити у пам’яті другий поєдинок між Хельмутом та Есфандіарі: